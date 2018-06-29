Fixtures released for Bluefin Sport Championship

The fixtures have been released for the Bluefin Sport Championship 2018/19 season.
August 11 2018 3pm
Ballinamallard United v Limavady United
Dundela v Dergview
H&W Welders v Carrick Rangers
Knockbreda v Larne
Loughgall v Portadown
PSNI v Ballyclare Comrades
August 18 2018 3pm
Ballyclare Comrades v Loughgall
Carrick Rangers v Dundela
Dergview v H&W Welders
Larne v Ballinamallard United
Limavady United v Knockbreda
Portadown v PSNI
August 25 2018 3pm
Ballyclare Comrades v Limavady United
Ballinamallard United v Dergview
H&W Welders v Portadown
Knockbreda v Carrick Rangers
Loughgall v Larne
PSNI v Dundela
September 1 2018 3pm
Ballinamallard United v Portadown
Dundela v Loughgall
Dergview v Knockbreda
H&W Welders v Ballyclare Comrades
Limavady United v Carrick Rangers
PSNI v Larne
September 7 2018 7.45pm
Ballyclare Comrades v Ballinamallard United
Carrick Rangers v Dergview
Knockbreda v Dundela (TBC)
Larne v H&W Welders
Loughgall v PSNI
Portadown v Limavady United
September 15 2018 3pm
Ballinamallard United v Knockbreda
Dundela v Larne
Dergview v Limavady United
Loughgall v H&W Welders
Portadown v Ballyclare Comrades
PSNI v Carrick Rangers
September 22 2018 3pm
Carrick Rangers v Ballyclare Comrades
Dergview v PSNI
H&W Welders v Ballinamallard United
Knockbreda v Loughgall
Larne v Portadown
Limavady United v Dundela
September 29 2018 3pm
Ballyclare Comrades v Larne
Ballinamallard United v Carrick Rangers
Dundela v H&W Welders
Loughgall v Limavady United
Portadown v Dergview
PSNI v Knockbreda
October 6 2018 3pm
Carrick Rangers v Loughgall
Dundela v Ballinamallard United
Dergview v Ballyclare Comrades
H&W Welders v PSNI
Knockbreda v Portadown
Limavady United v Larne
October 13 2018 3pm
Ballyclare Comrades v Dundela
Carrick Rangers v Portadown
Knockbreda v H&W Welders
Larne v Dergview
Loughgall v Ballinamallard United
PSNI v Limavady United
October 20 2018 3pm
Ballyclare Comrades v Knockbreda
Ballinamallard United v PSNI
Dergview v Loughgall
Larne v Carrick Rangers
Limavady United v H&W Welders
Portadown v Dundela